Зірка «Татусевих дочок» і знаменитий фігурист стали батьками

Зірка серіалу «Татусеві дочки» Ліза Арзамасова і російський фігурист Ілля Авербух стали батьками. У них 14 серпня народився малюк. Ім'я новонародженому поки ще не придумали. Натхненна пара підписала своє перше фото в новому статусі «Щастя АА».

Ілля Авербух і Ліза Арзамасова

Ліза Арзамасова повідомила про свою вагітність 30 квітня. Втім, судячи з того, як швидко пара організувала весілля перед новим роком, багато хто підозрював, що Ліза чекає дитину, а тому квапить з офіційним оформленням шлюбу.

Весілля відбулося в грудні 2020 року

Наречена була на 22 роки молодше партнера, і це теж дало привід для пересудів. Втім, Ліза всіляко демонструвала, що любить чоловіка і цінує свій новий статус, тому плітки мимоволі припинилися.

Ліза і Ілля демонстрували, які щасливі в шлюбі

Для Авербуха новонароджений малюк — друга дитина. У фігуриста є 17-річний син Мартін від шлюбу з фігуристкою Іриною Лобачовою.

Фото liza_arzamasova / Instagram

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