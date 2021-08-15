Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

Скандали з концертом до Дня Незалежності України не припиняються. На цей раз співачка Катя Бужинська (на фото) образилася, що організатори не захотіли включити в програму пісню «Україна — це ми». Режисер шоу Катя Царик в коментарі «КП в Україні» дала зрозуміти, що не вважає пісні Бужинської достатньо знаковими і легендарними.

З моменту оголошення про майбутній концерт на «Олімпійському» список учасників помітно скоротився. Режисер проблеми в цьому не бачить. «Довелося вибирати найяскравіші і найважливіші. Ми спробували зібрати той спектр музики, який буде зрозумілий кожному українцеві… 24 серпня прозвучать пісні, які творили історію нашої країни, які можна назвати знаковими і, не побоюся цього слова, дійсно легендарними», — заявила Царик.

Катя Царик

Бужинська, в свою чергу, образилася, що її викреслили. Співачка каже, що отримала від організаторів пораду не морочити їм голову. Виконавиця вважає це несправедливим.

Нагадаємо, в перелік учасників концерту на «Олімпійському» включено понад тридцять виконавців і груп. З різних причин відмовилися від участі «Друга ріка», Onuka, «Антитіла», «Бумбокс» і Тарас Чубай. Групу Green Grey викреслили, дізнавшись позицію соліста з приводу української мови і української культури. Проте, в списку залишилася Софія Ротару, яка перед концертом на «Олімпійському» двічі виступить у Росії.

Фото buzhynska / instagram

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