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«Хто я для тебе?»: Джеджула «потрапив» в черговий скандал з жінками

14:00 15 серпня 2021
Джеджула

Після бурхливого розставання з дружиною Юлією Леус телеведучий і актор Андрій Джеджула знову отримав урок, якими підступними можуть бути жінки. Інцидент трапився на знімальному майданчику нового серіалу «Формула Віри», де Джеджула грає одного з персонажів. У Instagram актор показав відео, як сумно закінчилася одна з драматичних сцен серіалу.

За словами Джеджули, акторові Валерію Сковронському на зйомках дісталося в око важким томом «Камасутри». Сталося це, коли за сценарієм оскаженіла партнерка жбурляла в героя Сковронського книги.

Але в цілому на зйомках атмосфера доброзичлива. Джеджула показав, що у знімальної групи відмінне почуття гумору.

Нагадаємо, дружина Джеджули, модель Юлія Леус після низки скандалів покинула чоловіка і забрала з собою доньку. Попутно Юлія звинуватила чоловіка в сімейному насильстві. Андрій на це заявив, що Леус занадто багато йому приписує.

Фото djedjula/instagram

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