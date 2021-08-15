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Шоу-бізнес

«Важкий день»: Козловський втратив найдорожчу людину

14:30 15 серпня 2021
Козловський

У співака Віталія Козловського 15 серпня помер батько. Віталію Сергійовичу Козловському було 74 роки. На згадку про найближчу людину в житті артист опублікував підбірку фотографій із сімейного альбому.

«У мене сьогодні дуже важкий день — пішов з життя мій найкращий тато в світі, — написав співак. — Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою».

Нагадаємо, Віталій Козловський розповідав, що два роки тому його батько переїхав зі Львова до Києва і несподівано зустрів у столиці своє кохання. Козловський-старший в силу життєвих обставин не довіряв жінкам і не думав, що в такому віці гідний любові. Але все це було до того, як на шляху зустрілася проста, але надзвичайна киянка Ніна.

У 2020 році Козловський-старший заразився коронавірусом. Перебіг хвороби був важким, дійшло до двосторонньої пневмонії і перебування в реанімації. Артист розповідав, що батько навіть коли одужав, ще довго не міг відновитися.

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