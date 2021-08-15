Олег Винник показав найближчу людину: зворушливе відео

Олег Винник, який напередодні розкрив свою пристрасть, тепло привітав з 52-річчям «брата» — так виконавець називає продюсера Олександра Горбенка.

«Дорогий Олександре! З Днем народження Тебе, Брате!!! У мене серце зараз як велика повітряна кулю. А в ній найтепліші і найщиріші до Тебе побажання і привітання», — написав у Instagram Олег Винник, зазначивши, що зараз іменинник знаходиться за межами України.

Своє привітання співак проілюстрував архівним відео, на якому він з Таюне під пісню «Олександр, Олександр, людина наш дорогий» вітає продюсера з днем народження.

«Ви знайшли один одного! І це круто, здорово, здоров'я і невичерпної енергії», «Це дуже круто, коли тебе оточують друзі і люди, з якими ти можеш просто бути собою! З іменинником! Многії літа!!!», — написали фоловери в коментарях.

Відзначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Олег Винник розповідав, що Олександр Горбенко, який заробив капітал на боях без правил, йогуртах і пиві, вклав все в розкрутку нинішнього кумира всіх «вовчиць» в Україні і тепер його підопічний вже не соромиться розповідати, в чому секрет його успіху у дівчат і жінок.

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