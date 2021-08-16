Розбитий автобус в повітрі: Сніжана Бабкіна пережила панічну атаку

Відверта дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана пережила справжній шок, подорожуючи на літаку до Львова на фестиваль «Українська пісня».

Свої враження вона описала в Instagram, порівнявши літак з розбитим «супердревнім» автобусом.

«Коли я зайшла в літак, я, вибачте, була шокована! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на супердревній автобус, але йому ж в повітря підніматися! З нами! Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені легше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям», — поскаржилася Сніжана.

Всю дорогу літак дуже трясло і впоратися з панікою жінці вдалося, закинувши ноги на власного чоловіка. До речі, взуття в цей час полетіла в інший кінець літака.

У коментарях до посту користувачі вирішили, що Бабкіни відвідали музей авіації.

Також в мережі звернули увагу на цікаві шторки в літаку, які робили його схожим на поїзд.

Відзначимо, що авіаподорожі в Україні все частіше опиняються в центрі скандалу.

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