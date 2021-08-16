26.60 / 26.81 31.21 / 31.56
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ой, мамі не показуй!»: Маша Полякова спантеличила фоловерів легкої еротикою

11:03 16 серпня 2021
Маша Полякова

Маша Полякова, схоже, остаточно вирішила зав'язати з дитинством і перейти на нову стадію «розвитку». Для цього вона запостила в мережу напівголе відео в обіймах бой-френда.

Наміри дівчати зрозуміли не всі, а деякі відверто злякалися.

Були й ті, хто звернулися безпосередньо до мами дівчини — Олі Поляковій, попередивши, що такими темпами вона незабаром може стати бабусею.

Інші коментатори по-доброму порадили відчайдушній Маші не поспішати бути дорослою.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова заступилася за доньку, коли та публічно виконала матірну пісню, але через якийсь час зоряне сімейство втекло від хейтерів до Франції.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пляж

Не ховайте плавки й купальники: синоптики розповіли про погоду наприкінці літа

гроші

Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн

Катерина Бужинська

Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

Одержувач субсидії

Українців позбавлятимуть субсідій за рішенням інспекторів: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.