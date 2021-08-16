«Ой, мамі не показуй!»: Маша Полякова спантеличила фоловерів легкої еротикою

Маша Полякова, схоже, остаточно вирішила зав'язати з дитинством і перейти на нову стадію «розвитку». Для цього вона запостила в мережу напівголе відео в обіймах бой-френда.

Наміри дівчати зрозуміли не всі, а деякі відверто злякалися.

Були й ті, хто звернулися безпосередньо до мами дівчини — Олі Поляковій, попередивши, що такими темпами вона незабаром може стати бабусею.

Інші коментатори по-доброму порадили відчайдушній Маші не поспішати бути дорослою.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова заступилася за доньку, коли та публічно виконала матірну пісню, але через якийсь час зоряне сімейство втекло від хейтерів до Франції.

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