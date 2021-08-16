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Юрій Горбунов влаштував яскраву вечірку для вагітної Каті Осадчої і майбутньої дитини

11:21 16 серпня 2021
Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Телеведучий Юрій Горбунов влаштував для вагітної дружини Катерини Осадчої яскравий сюрприз на честь їхньої майбутньої дитини. Він організував вечірку baby shower в своєму заміському будинку для майбутньої мами та друзів. Зіркові гості, серед яких були сусіди і куми Настя Каменських і Потап, який є хрещеним сина Осадчої і Горбунова — Івана. Хлопчик допомагав батькові збирати для гостей кошик з фруктами.


* Фото Instagram.com/gorbunovyuriy

Також майбутніх батьків прийшли привітати Анна Андрійчук, фотограф Соня Плакидюк та інші.

«Спасибі за сюрприз», — написала Катя Осадча під фото в басейні.


* Фото Instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Юрій і Катерина провели відпустку в Туреччині. Телеведуча ділилася яскравими фото, показавши фігуру в купальнику. Скоро в їхній родині з'явиться ще один малюк. Його стать подружжя не розголошує. Це буде друга спільна дитина пари. У Каті також є дорослий син від першого шлюбу.

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