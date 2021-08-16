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Шоу-бізнес

Побитий танцюрист балету Дорофєєвої вийшов з коми

12:04 16 серпня 2021
Євген Гончаренко

22-річний танцюрист шоу-балету Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, який був жорстоко побитий в Києві, прийшов до тями після 16 днів коми. Про це повідомила в Інстаграм Дороффєєва, посилаючись на інформацію, отриману від мами Жені. Інших подробиць Надя не повідомляє, але обіцяє тримати в курсі стану Гончаренко.

Нагадаємо, хлопець отримав серйозну черепно-мозкову травму, йому була проведена операція з трепанацією черепа. Лікарі прийняли рішення ввести пацієнта в медикаментозну кому. Стан Жені залишається важким.

Кривдником виявився співробітник ДСО, його особа встановлена завдяки відеокамерам. Нападника знайшли і заарештували на 60 діб.

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