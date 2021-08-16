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Анатолій Анатоліч присвятив тату новонародженому синові

13:04 16 серпня 2021
Анатолій Анатоліч з новонародженим сином

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став багатодітним батьком, присвятив тату новонародженому синові Нілу. Його колекцію на тілі, в якій є і символи дочок, поповнили два нових оригінальних малюнки. Про це розповів Анатоліч в Інстаграм і показав фото.

«Зробив нові тату. Основне знаходиться на плечі, а спереду — маленьке „13:13“ — це час, коли народився Ніл. Мені завжди подобалося число 13, і так вийшло, що син з'явився на світ о 13 годині і 13 хвилин! Вір після цього в такі речі», — поділився ведучий «Ранку з Україною» (канал «Україна») Анатолій Анатоліч.

Також на плечі ведучого зображений астронавт, який тримає планети, ніби повітряні кульки. Така вона батьківська любов. До речі, Анатолій Анатоліч дуже часто ділиться фотографіями сина, одну навіть підписав так: «Вибачте, поки тільки такі пости. Я дуже закоханий в сина».

Нагадаємо, дружина Анатолія Юлія подарувала йому третю дитину — сина Ніла. Сестри зворушливо прийняли нового члена сім'ї, розділивши обов'язки по догляду за ним.

Сам Анатоліч каже, що тільки звикає до ролі багатодітного батька, батька сина і поділився своїми переживаннями.

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