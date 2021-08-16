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Сімейні велопрогулянки: син Софії Ротару показав, як вони відпочивають в Італії

13:27 16 серпня 2021
Софія Ротару з сином Русланом

Знаменита співачка Софія Ротару, якій виповнилося 74 роки, насолоджується відпочинком в Італії. Вона проводить час з сином Русланом Євдокименко і невісткою Світланою. Разом вони гуляють морським узбережжям, катаються на велосипедах, вивчаючи місцеві визначні пам'ятки і насолоджуючись мальовничою природою.

Світлинами сімейного відпочинку Руслан поділився в Інстаграм. «Сімейні велопрогулянки», — так підписав фото син Софії Ротару.

Нагадаємо, у свій день народження співачка потішила шанувальників новою піснею.

Незабаром Софія Ротару виступить на фестивалі «Нова хвиля» в Сочі. А потім візьме участь у святковому концерті на честь Дня Незалежності України. Через виступ артистки в Росії виник скандал.

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