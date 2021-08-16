Г’ю Джекман в «Ремінісценції» та український мультик «Ґулівер повертається»: що подивитися в кіно з 19 серпня

У четвер, 19 серпня, в український прокат виходять чотири нових фільми. Два з них зняті вітчизняними кінематографістами. Це повнометражний мультфільм «Ґуллівер повертається» та фантастичний фільм жахів «Сторонній». Шанувальники Г'ю Джекмана можуть побачити відомого актора в фантастичному трилері «ремінісценція». Брюс Вілліс і Меган Фокс зіграли агентів ФБР в трилері «Опівночі у високій траві».

«Ґулівер повертається»

(6 +, Україна, Студія «Квартал 95», анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 10 мільйонів доларів)

Ліліпутії знову загрожує старий ворог. Флот Блефуску наближається до кордонів. Король ліліпутів закликає Ґуллівера повернутися та надати допомогу жителям країни. Відомий мандрівник з радістю приймає запрошення. Громадяни Ліліпутії з нетерпінням і надією чекають на його прибуття. І тут виявляється, що Ґуллівер ніякий не велетень! Люди розчаровані та налякані. Розгніваний король наказує стратити Ґуллівера… Ось таке продовження безсмертних «Мандрів Ґуллівера» Джонатана Свіфта придумав сценарист Майкл Раян. У створенні мультфільму брали участь 35 аніматорів з України та приблизно стільки ж іноземних фахівців. Режисером виступив росіянин Ілля Максимов («Карлик Ніс», «Добриня Микитич та Змій Горинич»). Мультфільм відразу знімали для міжнародного прокату, тому в оригіналі він англомовний. Для вітчизняного глядача було зроблене дублювання на українську мову за участю Наді Дорофєєвої, Володимира Дантеса, Станіслава Боклана, Євгена Кошового, Олександра Пікалова та інших наших зірок. Дублюванням займалася українська компанія Le Doyen Studio. Світова прем'єра мультика відбулася в червні на Шанхайському міжнародному кінофестивалі в Китаї. Стрічкою зацікавилися прокатники понад 60 країн світу. Бюджет 10 мільйонів доларів робить «Ґуллівера» найдорожчим українським мультфільмом.

«Сторонній»

(16+, Україна, Gagarin Media Film Company, містика, фільм жахів, бюджет — 700 тисяч доларів)

У місті відбуваються дивні речі. У басейні під час виступу безслідно зникає жіноча команда з синхронного плавання. У водолікарні пропадає пацієнтка під час приймання лікувальної ванни. Розслідування доручають молодій жінці-інспектору, в кар'єрі якої поки не було жодної нерозкритої справи. Однак цього разу їй доведеться зіткнутися з чимось загадковим і до того ж якось пов'язаним з її власним минулим… Зняв фільм Дмитро Томашпольський («Ржака», мінісеріал «Маяковський. Два дні»). Головну роль виконала Анастасія Євтушенко. Вона вже працювала з Томашпольським у стрічці «Ржака». Також глядачі побачать зірку серіалу «Перші ластівки» Дар'ю Трегубову. Знімали фільм у Києві. Так вийшло, що «Сторонній» спочатку був показаний в 14 країнах світу, зокрема в Японії, США, Бразилії, Канаді, Норвегії, Португалії, Великобританії, Італії. Фільм брав участь у 22 міжнародних кінофестивалях і отримав 11 призів. Британське видання The Peoples Movies, що спеціалізується на кіно, включило українську стрічку до свого списку 10 кращих фільмів жахів 2020 року.

«Ремінісценція»

(12+, США, Warner Bros., фантастика, трилер, бюджет — 68 мільйонів доларів)

Приватний детектив надає допомогу своїм клієнтам, які знаходяться в пошуках спогадів з минулого. Його чергова замовниця раптово зникає. Детектив намагається її розшукати й несподівано виявляє докази існування небезпечної та жорстокої змови… Зняла стрічку американська режисерка й сценаристка Ліза Джой. Вона стала популярною як творець культового серіалу «Світ Дикого Заходу». Джой одружена з Джонатаном Ноланом, молодшим братом знаменитого режисера Крістофера Нолана («Тенет»). Ліза не приховує, що розділяє багато його ідей і творчі підходи. Головну роль у фільмі виконав зірка Голлівуду Ґ'ю Джекман («Люди Ікс», «Росомаха», «Ван Гелсінг». Його партнерками стали шведська акторка Ребека Фергюсон («Місія нездійсненна: Фолаут») та британська кінозірка Тенді Ньютон («Місія: нездійсненна 2», «Світ Дикого Заходу»).

«Опівночі у високій траві»

(16+, США, Lionsgate, трилер, бюджет — 10 мільйонів доларів)

Фільм заснований на реальній історії — багаторічних спробах ФБР і поліції Техасу встановити особу маніяка, відомого як «Вбивця зі стоянки вантажівок». Його вдалося заарештувати у 1990 році. За чотири роки Роберт Бен Роудс був засуджений до довічного ув'язнення без права на помилування та дострокове звільнення. Суд визнав його винним у трьох вбивствах. Однак ФБР впевнене в тому, що на совісті Роудса не менше 50 жертв. Він сам стверджує, що почав вбивати жінок у 1975 році. Зазвичай його жертвами ставали повії чи самотні мандрівниці. Роберт обладнав у своїй вантажівці справжню камеру тортур. Спочатку він знущався над жертвою, потім ґвалтував її та тільки після цього вбивав. Режисер-дебютант Рендолл Емметт переніс події з Техасу до Флориди. Йому вдалося зібрати виняткову команду акторів. У стрічці знялися Меган Фокс («Трансформери»), Брюс Вілліс («Міцний горішок»), Еміль Гірш і Лукас Хаас («Альфа-Дог»), популярний американський рок-музикант Колсон Бейкер, відомий як Machine Gun Kelly. До речі, у нього роман з Меган Фокс, яка старша за Колсона на чотири роки. Актриса грає у стрічці агента ФБР. Вілліс — її напарник. Вони якраз і зайняті розслідуванням декількох вбивств жінок. Прем'єра фільму відбулася в Тампі, штат Флорида, 13 червня. Фокс і Бейкер на ній не були присутні. Меган послалася на пандемію та боязнь заразитися штамом «Дельта». Колсон свою відсутність пояснювати не став, проте потім назвав фільм «сміттям». Еміль Гірш відреагував на це в соцмережах, актор написав, що не згоден і вважає гру Фокс і Бейкера у стрічці чудовою. Критики розбили фільм вщент. У численних рецензіях підкреслюється, що Емметт взявся знімати свою першу стрічку на благодатному матеріалі. З цієї історії міг вийти цікавий захопливий трилер, а вийшла нудна і передбачувана на три кроки вперед нудьга. При цьому критики дійсно відзначають гарну гру Меган Фокс і співчувають їй, тому що вона своїми стараннями все ж не змогла врятувати фільм в цілому. А ось Брюс Вілліс, на думку американських критиків, абсолютно невиразний в цій ролі. На найбільшому сайті рецензій Rotten Tomatoes «Опівночі у високій траві» отримав вкрай низький рейтинг — лише 10%. В Інтернеті фільм відомий також під назвою «Опівночі на злаковому полі».

Трейлери до фільмів, які вийшли в український прокат минулого тижня, з 12 серпня, дивіться тут.

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