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Шоу-бізнес

«Вирішили повечеряти разом»: дружина Остапчука була пояснена за скандальне фото з Кіркоровим

14:53 16 серпня 2021
скандальне фото

Дружина Володимира Остапчука Христина Гірник ніяково виправдалася за спілкування на Криті з «кримнашістом» Філіпом Кіркоровим.

У сторіз свого Instagram вона розповіла, що Остапчук уже був знайомий з Кіркоровим, але тільки он-лайн, і зараз не зміг відмовитися від особистого спілкування.

«Дуже відкритий, веселий чоловік. Насміялися. Я отримала купу компліментів», — розповіла Христина про спілкування з «поп-королем».

До речі, в січні 2021 року Остапчук не стримав емоцій, коментуючи фото з яскравого новорічного шоу Кіркорова, — він навіть вжив нецензурне слово.

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