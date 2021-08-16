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«Вони не розходилися»: шанувальники DZIDZIO заговорили про його возз'єднання з дружиною

16:34 16 серпня 2021
DZIDZIO

Популярний артист DZIDZIO, який розлучається з дружиною Ярославою Притулою (SLAVIA), похвалився новими апартаментами. Він розповів в Інстаграм, що два роки тому купив квартиру своєї мрії під Києвом і показав фото. Квартира знаходиться на другому поверсі невисокого будинку. Але головний плюс житла — розкішний вид на озеро, ліс і гори.

«З вікон відкриваються вода, гори і мій улюблений захід сонця. Коли шукав, то перепробував безліч варіантів, хотів поєднати — працювати в Києві та жити серед природи», — похвалився Михайло Хома (справжнє ім'я артиста).

На пост DZIDZIO однією з перших відреагувала SLAVIA. Вона написала, що закохалася в це місце і подякувала Михайлу за те, що здійснив її мрію. А він відповів: «Тобі дуже пасує це місце».

Шанувальники в коментарях засипали Михайла і Ярослава запитаннями, чи разом вони. Але прямої відповіді не отримали. Підписники припускають, що артисти знову разом, або ж зовсім не розходилися.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» SLAVIA розповідала про причини розриву стосунків з чоловіком і про те, на якій стадії зараз шлюборозлучний процес.

Михайло заявив недавно, що його серце зайняте лише роботою. А поруч з ним може бути дівчина «мила його серцю».

фото Instagram.com/dzidzio

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