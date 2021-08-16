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Шоу-бізнес

Простий сніданок від Алли Пугачової: Максим Галкін показав, чим Примадонна годує двійнят вранці

16:56 16 серпня 2021
Ліза

Шоумен Максим Галкін любить ділитися кадрами про життя своєї сім'ї у підмосковному селі Грязь. Яскраві фото і відео часто з'являються на його сторінці в Instagram.

Нещодавно Галкін показав, як двійнята Гаррі і Ліза з великим апетитом поглинали свій сніданок, пише Ріа ФАН .

Причому, їжа на столі у Алли Борисівни була найпростішою, ніяких надмірностей та делікатесів. Діти співачки звикли до звичайних страв, вони не вимагають смакоти. Виявилося, що це — прості сосиски.

«Виглядає дуже апетитно», «уплітає за обидві щоки», «Хто б міг подумати, що Алла для двійнят відварює сосиски», «Як в самій звичайній родині, клас!», «О-о! Сосисочкі, смакота»,"Сама б з'їли із задоволенням","До сосисок горошку не вистачає, як в нашому радянському дитинстві", — пишуть у мережі.

Водночас Ліза на своїй тарілочці навіть виклала пику сніговика — використавши замість морквини для носа стиглу полуницю, а посмішку зробила з нарізаних кружечками сосисок. На столі також були свіжі фрукти, ягоди та яблучне повидло.

«Це сніговик — дивись, червоний ніс, а це очі!» — похвалилася своїм кулінарним шедевром Ліза.

«А ти снідаєш з автоматом? Гаррі Максимович, що це?» — запитав у синочка шоу-мен, дивуючись, що Гаррі навіть на кухню прийшов зі своїми іграшками.

Нагадаємо, Галкін дуже любить свій будинок й сад, посаджений своїми руками. Він досить багато часу проводить з дітьми, беручи участь в їхніх іграх та розвагах, а також привчаючи до праці.

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