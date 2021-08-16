«Богиня грації та краси»: Оля Полякова вразила спекотною фотосесією в білому бікіні
Українська співачка Оля Полякова, котра недавно розкрила секрет диво-хліба, від якого не товстіють, продемонструвала результати подібної «дієти». Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото з Одеси, де поряд з відвідуванням кінофестивалю весело проводить час на морі.
На знімках знаменитість з'явилася в білому бікіні, позуючи на яхті.
Своїми новими формами Полякова явно задоволена, так як попросила сфотографувати себе з усіх боків.
Підписники Олі жваво відреагували на її нову сесію:
Нагадаємо, що зараз в Одесі проходить знаменитий кінофестиваль, на якому Полякова представить фільм «Зірки за обміном», в якому зіграла разом з Дзідзьо. Крім того, Оля є співпродюсером цієї комедії. А дочка зірки, слідом за мамою, показала в соцмережі відверті фото.
Фото з Instagram polyakovamusic231
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