«Богиня грації та краси»: Оля Полякова вразила спекотною фотосесією в білому бікіні

Українська співачка Оля Полякова, котра недавно розкрила секрет диво-хліба, від якого не товстіють, продемонструвала результати подібної «дієти». Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото з Одеси, де поряд з відвідуванням кінофестивалю весело проводить час на морі.

На знімках знаменитість з'явилася в білому бікіні, позуючи на яхті.

Своїми новими формами Полякова явно задоволена, так як попросила сфотографувати себе з усіх боків.

Підписники Олі жваво відреагували на її нову сесію:

Нагадаємо, що зараз в Одесі проходить знаменитий кінофестиваль, на якому Полякова представить фільм «Зірки за обміном», в якому зіграла разом з Дзідзьо. Крім того, Оля є співпродюсером цієї комедії. А дочка зірки, слідом за мамою, показала в соцмережі відверті фото.

Фото з Instagram polyakovamusic

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