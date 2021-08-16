Співачка МакSим знову потрапила до лікарів: що сталося

Російська співачка МакSим, яка наполягла на своїй екстреній виписці з клініки, знову опинилася у лікарні. Хвороба дала ускладнення. І МакSим довелося лягти на реабілітацію у Підмосков'ї.

Як повідомляє «КП», 38-річна артистка пробула вдома всього два дні. Її виписали 13 серпня.

За словами менеджера співачки, МакSим дуже хотіла побачити дочок. У якийсь момент вона навіть боялася, що цього вже не зробить.

Тепер Марина Максимова протягом 21 дня буде під керівництвом фахівців робити дихальну гімнастику та різні вправи для відновлення після коми.

Після тривалого перебування у комі МакSим доведеться відновлювати пам'ять — важка хвороба дала ускладнення. У неї також сильні запаморочення й утруднене дихання. Артистка сама не ходить — пересувається в інвалідному візку.

Нагадаємо, у липні у Марини Максимової прямо під час виступу піднялася температура. Її госпіталізували та ввели у медикаментозну кому. Довгий час стан пацієнтки залишався критичним. На щастя, зусиллями лікарів МакSим вдалося перемогти коронавірусну інфекцію.

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