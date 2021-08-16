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«Нехай мрії збухаються»: Аліна Гросу кумедно обмовилася й показала «еротичний масаж» від коханого

22:15 16 серпня 2021
Гросу

Співачка Аліна Гросу разом зі своїм коханим Романом Полянським продовжує відпочивати в Одесі. Про це зірка розповідає у своєму Instagram.

У красивому південному місті артистка не тільки купається в морі, гуляє та відвідує катакомби, але й знаходить час для роботи.

Так, разом з Романом дівчина дала інтерв'ю для програми «ЖВЛ».

Закохані поспілкувалися з журналістами за невимушених обставин. Гросу була в бікіні, строкатій спідниці і з розпущеним волоссям. Її обранець — у зеленій сорочці та чорних шортах.

За словами Аліни, коли в кінці програми її попросили побажати щось глядачам, вона від втоми обмовилася. Але вийшло кумедно.

«Знімаємо дещо для» ЖВЛ". Сьогодні ми з 5 ранку на ногах і вже було 115 інтерв'ю… Загалом, на останньому, коли у мене попросили щось побажати, я своїм порядком втомленим голосом закінчила: «І нехай усі Ваші мрії збухаються». Хтось занадто мало відпочиває і спить… було і смішно, і соромно. Але тепер це моє коронне побажання: «Нехай і всі ваші мрії збухаються», — розповіла Гросу.

Також вона показала, як Роман робить їй незвичайний масаж, погладжуючи плечі та руки.

Шанувальники Аліни прийшли у захват від стосунків пари.

Нагадаємо, влітку Аліні Гросу виповнилося 26 років. Співачка розповіла, що у неї є коханий чоловік і багато друзів, які прийшли її привітати.

А недавно Аліна показала свого братика, якому скоро виповниться 4 роки.

Фото instagram.com/alina_grosu

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