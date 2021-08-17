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Дивне поняття свободи: після розлучення з чоловіком Slavia прикувала себе ланцюгом до дошки

10:58 17 серпня 2021
Ярослава Притула

Колишня дружина популярного співака DZIDZIO Ярослава Притула (Slavia) вирішила відволіктися від гучного розлучення й набратися нових вражень, зайнявшись сапсерфінгом (сапбордінгом) за прикладом своїх зіркових колег.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі.


«Майстер — клас з катання на сапах … Вперше спробувала сапбордінг. Головне — тримати рівновагу, і все буде. Це мій девіз на всі випадки життя», — підписала вона знімок.

Деякі передплатники спробували перевести пост на жарт: чи варто було розлучатися з чоловіком, щоб прикувати себе до нового тягаря? При цьому вони проігнорували той факт, що ланцюг використовується виключно з метою безпеки.

Але більшість читачів сторінок Ярослави поставилися до її нової розваги серйозно, висловивши підтримку корисному почину, а також спробувавши дізнатися, чи дійсно пара возз'єдналася.

На жаль, поки що їхні питання залишилися без коментарів з боку дівчини.

Нагадаємо, після гучного обговорення розставання DZIDZIO та SLAVIA, у мережі раптом заговорили про те, що артисти знову разом, а можливо і не розходилися.

Фото Instagram / slavia_official

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