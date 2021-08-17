«Балом правлять чиновники»: Павло Зібров розповів, чому образився на продюсера святкового концерту до Дня Незалежності

Співак Павло Зібров образився на продюсера святкового концерту до Дня Незалежності України, в який не включили багатьох відомих артистів. Серед них опинився і Павло Миколайович. За словами співака, причиною тому стали «особисті непорозуміння» з продюсером проєкту Сергієм Перманом, що виникли під час торішнього шоу.

Про це Павло Зібров розповів в Дніпрі на прес-конференції фестивалю BezViz Festival 2021.

«Я ще три місяці тому побачив головного продюсера, Сергія Пермана, він зараз радник президента. Він вирішує, в принципі. Хоча він каже, що це колегіально вирішується, мовляв, я, режисер і так далі, але насправді Сергій Перман пише на листочку, кого він хоче бачити в цьому концерті», — розповів Зібров.

Він каже, що під час підготовки торішнього шоу на Софіївській площі посперечався з організаторами, не хотів виконувати пісню пісню ONUKA — «Місто».

«Мені кажуть:» Ось Потап співатиме ж ваш «Хрещатик». Я кажу: «Порівняли! «Хрещатик», який вже 30 років знають у всьому світі … Дайте мені щось, що люди знають і зможуть підспівувати! «На що мені Сергій каже: «Ви не розумієте. Це така задумка, щоб ви стали молодіжним, модним», — стверджує Павло Зібров.

Тоді народний артист наполіг, щоб пісню йому зрештою замінили. У підсумку він виконав «Ха-ра-шо» Вєрки Сердючки і фрагмент хіта Олега Винника «Ніно».

Зібров розповів, що три місяці тому знову зустрів Сергія Пермана і заговорив з ним про участь в концерті, але отримав тверду відмову.

«Запитую: «Сергію, ти не знаєш, хто робить День Незалежності на Майдані і в «Олімпійському»? Я хотів би взяти участь». Він каже: «Знаю, я — генеральний продюсер. Але ось ми з режисером концерту, Катею Царик, подумали і вас не включили. Ви з характером, ви собі на умі, не слухаєте режисерської задумки. Так що вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо», — поділився Зібров.

За словами артиста, його обіцяли запросити на інший захід — вшанування героїв України в Маріїнському палаці. Але так і не покликали.

«Рибчинському 75 років і Героя України йому дали — заслужена людина, легенда. Його пісні в Маріїнському палаці співатимуть — Могилевська, Кароль, Пономарьов Саша … А Бабкін співатиме „Хрещатик“. Я кажу: „Почекайте, а я що, помер? А я тут взагалі хто?“ І це все — знаючи мої відносини з Рибчинським, який мій автор основний, і до того ж кум», — обурювався Зібров.

Він навіть телефонував Бабкіну і просив відмовитися від виконання «Хрещатика».

«Так що, на жаль, я не буду співати ні для свого кума 22 серпня, хоча я впевнений, що він хотів би почути „Хрещатик“ з моїх вуст, ні 24-го. Правлять балом чиновники», — сказав Зібров.

Нагадаємо, навколо святкового концерту до Дня Незалежності з самого початку підготовки розгорівся. Спочатку з шоу прибрали групу Grееn Grey.

Потім виявилося, що багато виконавців самі відмовилися від участі в концерті.

Катерина Бужинська розповіла раніше, що вела переписку з режисером шоу, однак їй відмовили в участі. Правда, цей факт режисер Катя Царик спростувала.

Також в Мережі обурюються виступом Софії Ротару, яка спочатку заспіває в Сочі на «Новій хвилі», а потім буде вітати українців з Днем Незалежності.

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