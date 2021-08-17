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Заговорив і намагається вставати: побитого танцюриста балету Дорофєєвої перевели з реанімації у звичайну палату

17:36 17 серпня 2021
Євген Гончаренко

Танцюрист балету Наді Дорофєєвої 22-річний Євген Гончаренко, який 16 днів перебував в медикаментозній комі, повільно відновлюється після важкої травми. Молоду людину перевели з реанімації у звичайну палату. Він уже говорить і намагається робити перші рухи. Про стан Жені розповів його вітчим.

«Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить і не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання», — розповів вітчим Жені В'ячеслав в коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, хлопець все ще дуже слабкий, ледь говорить, але пам'ятає, що з ним сталося.

«Женя пам'ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього причепився і вдарив», — розповів чоловік.

За словами В'ячеслава, поки родина зупинила збір коштів на лікування Жені. Каже, можуть впоратися власними силами і сподіваються, що операцій більше не знадобитися.

«Якщо скажуть, що не так все райдужно і потрібно буде готуватися до гіршого, то тоді будемо знову продовжувати збирати гроші. Зараз потреби немає», — підсумував чоловік.

Нагадаємо, Євген був побитий в Києві 1 серпня. Від сильного удару він впав і вдарився головою. У несвідомому стані хлопця забрала швидка. У нього стався крововилив у мозок. Танцюристу зробили операцію з трепанацією черепа.

Нападником виявився співробітник Управління державної охорони України. Йому було обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

фото Instagram.com/zhenja_goncharenko

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