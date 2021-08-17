«Коронований народом»: замріяний Винник викликав «несподівану» реакцію у мережі

Армія фанаток Олега Винника не пропускає нагоди обдарувати компліментами свого кумира. Особливо подобаються прихильницям ті фото, де співак думками десь далеко, задумався про щось своє. На фанатських сторінках замріяного Олега порівнюють з особами королівської крові.

Олег Винник

Фанатки вважають, що Винник, напевно, в думках про нову пісню.

Дивлячись на кумира, багатьом теж хочеться співати разом з Олегом.

Чекати нового хіта залишилося недовго. Винник пообіцяв 24 серпня в телеконцерті до Дня Незалежності України виконати нову версію пісні «Тримай» Христини Соловій. Це буде історія про любов і почуття, але вже від чоловічого імені.

Фото fan_taune__and_olegg__vynnyk / Instagram

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