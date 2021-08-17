Таємні смисли останнього кліпу Кузьми: Голубков розповів про задум артиста

Лідеру гурту «Скрябін» 17 серпня могло б виповнитися 53 роки. Напередодні загибелі Андрія Кузьменка в ДТП він подарував фанатам дуже яскравий кліп «Дельфіни». Режисер відео Тарас Голубков в програмі «Зірковий шлях» спробував переконати тих, хто шостий рік поспіль шукає в кліпі таємні смисли. Режисер запевняє: там немає ніякого пророцтва про смерть героя.

«Почалися судження про те, що є таємні смисли в цьому відео. Можу визнати, що так, візуально воно так виглядає. Але у мене збереглися розкадровки та сценарій — ні слова про перехід в інший світ не було. Основний сенс — прагнення до музи і розуміння світу», — пояснив режисер.

«Чому там голови філософів? Тому що це ті, хто билися над питаннями „Навіщо?“ і „Чому?“, і про це співається в пісні. Філософський трек, філософська історія. Ніякого іншого мотиву не було», — додав Голубков.

За словами режисера, Кузьменко сам його знайшов — артистові припало по душі останнє відео, зняте Голубковим. «Я хочу зняти роботу, не схожу на те, що я робив раніше», — поділився тоді своїми планами Кузьма.

Відео знімалося в грудні 2014 року, готовий кліп був опублікований на офіційному YouTube-каналі групи «Скрябін» 1 лютого 2015 року, а 2 лютого стало відомо, що Кузьменко загинув у ДТП. В районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Toyota Кузьми зіткнувся з молоковозом. У відповідь на петицію в 2015 році з'явився указ про нагородження Кузьменка орденом «За заслуги» І ступеня. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно присвоїли звання Героя України.

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