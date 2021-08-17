26.64 / 26.83 31.23 / 31.58
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Таємні смисли останнього кліпу Кузьми: Голубков розповів про задум артиста

18:59 17 серпня 2021
дельфіни кліп

Лідеру гурту «Скрябін» 17 серпня могло б виповнитися 53 роки. Напередодні загибелі Андрія Кузьменка в ДТП він подарував фанатам дуже яскравий кліп «Дельфіни». Режисер відео Тарас Голубков в програмі «Зірковий шлях» спробував переконати тих, хто шостий рік поспіль шукає в кліпі таємні смисли. Режисер запевняє: там немає ніякого пророцтва про смерть героя.

«Почалися судження про те, що є таємні смисли в цьому відео. Можу визнати, що так, візуально воно так виглядає. Але у мене збереглися розкадровки та сценарій — ні слова про перехід в інший світ не було. Основний сенс — прагнення до музи і розуміння світу», — пояснив режисер.

«Чому там голови філософів? Тому що це ті, хто билися над питаннями „Навіщо?“ і „Чому?“, і про це співається в пісні. Філософський трек, філософська історія. Ніякого іншого мотиву не було», — додав Голубков.

За словами режисера, Кузьменко сам його знайшов — артистові припало по душі останнє відео, зняте Голубковим. «Я хочу зняти роботу, не схожу на те, що я робив раніше», — поділився тоді своїми планами Кузьма.

Відео знімалося в грудні 2014 року, готовий кліп був опублікований на офіційному YouTube-каналі групи «Скрябін» 1 лютого 2015 року, а 2 лютого стало відомо, що Кузьменко загинув у ДТП. В районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Toyota Кузьми зіткнувся з молоковозом. У відповідь на петицію в 2015 році з'явився указ про нагородження Кузьменка орденом «За заслуги» І ступеня. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно присвоїли звання Героя України.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

пенсія

На картку або через листоношу: в ПФУ зробили важливе уточнення щодо отримання пенсій з 1 вересня

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.