Скандал із Зібровим: Могилевська і Бабкін відмовилися співати «Хрещатик» на концерті в Маріїнському палаці

Записана в 90-х пісня Павла Зіброва «Хрещатик» могла б добре вписатися в музичне оформлення святкування 30-річчя Незалежності в Києві, але врешты решт рядки про Хрещатик не почують ні на концерті на «Олімпійському», ні на закритому заході в Маріїнському палаці. Зате пісня Зіброва буде звучати на концерті в Дніпрі 24 серпня. Про це розповіла дружина виконавця Марина Зіброва в інтерв'ю «КП в Україні».

Раніше стало відомо, що пісні Зіброва визнали не гідними виконання на концерті на «Олімпійському». Співак сподівався, що його хоча б запросять на концерт в Маріїнському палаці, де будуть вшановувати Героїв України. Як виявилося, там «Хрещатик» послухати були готові, але не у виконанні Зіброва. Спочатку співати запропонували Наталі Могилевській, потім — Сергію Бабкіну.

«Знаю, що Наталі Могилевській запропонували серед усіх пісень виконати хіт „Хрещатик“, але вона відмовилася… Зробили нову оркестровку пісні „Хрещатик“ для концерту, яку в підсумку повинен був виконати Сергій Бабкін… Павло подзвонив Сергію Бабкіну,… попросив його не співати „Хрещатик“ і пояснити, що Павло не давав на це дозволу. Потім організатори швидко поміняли трек», — розповіла Зіброва.

Нагадаємо, деякі артисти самі відмовилися від участі в концерті на «Олімпійському», деяких організатори викреслили з програми, виправдовуючись, що шукають «знакові і легендарні» пісні. Зараз в списку 35 груп і виконавців.

Фото pavlo_zibrov / Instagram

360

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter