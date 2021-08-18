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Шоу-бізнес

Напівоголена Мішина у ванній обговорила жіночу привабливість

8:44 18 серпня 2021
Ксенія Мішина

Колишня «Холостячка» Ксенія Мішина, приймаючи ванну, знову вирішила поміркувати на вічні теми. Обговоривши з шанувальниками причини і наслідки жіночої самотності, актриса вирішила зайти з іншого боку і подискутувати про жіночу привабливість. Мішина визнає, що бачила мало жінок з внутрішнім сяйвом, але саме воно наділяє тим, що прийнято називати природньою красою.

«Знаєте, є такі жінки, вони прямо пливуть. Спочатку охоплюють все своїм поглядом, потім заповнюють простір своєю присутністю, і всі хочуть стати до них ближче. Вони просто притягують до себе оточуючих, їхні погляди. Хтось відразу знайде в них недоліки, але це буде швидше заздрість. Хтось почне захоплюватися, але байдужих не залишиться», — філософськи зауважила Мішина.

Актриса радить прихильницям приділяти увагу не так одягу і аксесуарам, як любові до свого тіла, яким би воно не було. «Важливо, щоб підходячи до дзеркала, ти могла щиро сказати «Дякую за все!«- вважає зірка.

ксения мишина
Ксенія Мішина показала, як приймає ванну

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала, яке незвичайне вбрання вибрала для Одеського кінофестивалю, і розповіла про свого супутника на червоній доріжці. Крім того, актриса поділилася, якого чоловіка вважає найважливішим у своєму житті.

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