26.62 / 26.82 31.13 / 31.49
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Сяду в кабріолет»: задумлива Джанабаєва процитувала вірші про розставання

9:24 18 серпня 2021
Джанабаєва

Дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва після серії романтичних постів у соціальних мережах здивувала шанувальників сумно-філософськими роздумами. Навіть фотографуючись в розкішному кабріолеті, з усіх можливих підписів до знімку співачка вибрала саме рядки про розставання з коханим.

Роздуми на тему несумісності людей і про вимушений від'їзд з'явилися якраз після того, як стало відомо про свято у сестри Меладзе. Музичний продюсер Ліана Меладзе, відзначаючи день народження 14 серпня, покликала на свято братів з родинами. Валерій прийшов з дочками від першого шлюбу. Джанабаєва на вечірці не з'явилася.

Раніше перша дружина Валерія Меладзе розповіла, що з новою сім'єю чоловіка спілкується на дуже обмежене коло тем. Так, екс-подружжя може привітати один одного з днем народження або з іншими святами. А ось день народження дочки від Джанабаєвої — це вже тема табуйована, «поза коридором стосунків».

А Джанабаєва визнала, що це саме вона наполягла на тому, щоб Меладзе залишив сім'ю. Довелося поставити ультиматум: «Або я, або дружина», згадувала Альбіна.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

павло Зібров

Скандал із Зібровим: Могилевська і Бабкін відмовилися співати «Хрещатик» на концерті в Маріїнському палаці

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

Пляж

«Мерщій всі купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.