«Сяду в кабріолет»: задумлива Джанабаєва процитувала вірші про розставання

Дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва після серії романтичних постів у соціальних мережах здивувала шанувальників сумно-філософськими роздумами. Навіть фотографуючись в розкішному кабріолеті, з усіх можливих підписів до знімку співачка вибрала саме рядки про розставання з коханим.

Роздуми на тему несумісності людей і про вимушений від'їзд з'явилися якраз після того, як стало відомо про свято у сестри Меладзе. Музичний продюсер Ліана Меладзе, відзначаючи день народження 14 серпня, покликала на свято братів з родинами. Валерій прийшов з дочками від першого шлюбу. Джанабаєва на вечірці не з'явилася.

Раніше перша дружина Валерія Меладзе розповіла, що з новою сім'єю чоловіка спілкується на дуже обмежене коло тем. Так, екс-подружжя може привітати один одного з днем народження або з іншими святами. А ось день народження дочки від Джанабаєвої — це вже тема табуйована, «поза коридором стосунків».

А Джанабаєва визнала, що це саме вона наполягла на тому, щоб Меладзе залишив сім'ю. Довелося поставити ультиматум: «Або я, або дружина», згадувала Альбіна.

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