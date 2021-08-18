Чий син? Фанатам Корольової не дають спокою вусики Архипа

Співачка Наташа Корольова все частіше стала з'являтися на публіці не з чоловіком, а з сином. Архипові Глушку зараз 19 років, і він (можливо, щоб виглядати дорослішим) відрощує вуса. Ці «зарості на обличчі» не дають спокою критикам зоряного сімейства.

«Краще б вуса поголив», «Виглядає смішно», «Вуса зайві», — пишуть Архипові підписники.

Користувачі мережі говорять, що з вусами Архип не схожий на батька, а більше нагадує інших відомих осіб з артистичної тусовки. І це ще один аргумент на користь гоління.

Втім, є й ті, хто побачивши у Глушка-молодшого вуса, відразу ж визнав юнака копією Тарзана.

Нагадаємо, раніше Корольова поділилася, що намагається більше приділяти уваги синові Архипу. Співачка не думає, що спадкоємець піде в батька і стане стриптизером, але, як би там не було, втручатися у вибір професії сина Корольова не збирається.

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