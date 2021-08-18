Новою учасницею «Танців з зірками» стала співачка Lida Lee

Колишня підопічна Монатіка, співачка Lida Lee прийняла виклик від актора Артура Логая і стала новою учасницею шоу «Танці з зірками» на каналі 1+1. Відповідний ролик співачка опублікувала в Інстаграм.

«Взяти участь у проекті „Танці з зірками“ — моя мрія. Я дивилася всі сезони і навіть не могла подумати, що одного разу буду стояти на цьому легендарному паркеті. Це справжній виклик, для кожного артиста і для мене в тому числі, але велике бажання вчитися, експериментувати і щотижня дивувати глядачів мотивує мене і змушує рухатися вперед», — прокоментувала Ліда.

Варто зазначити, що співачка з п'яти років займалася народними танцями.

Творці проекту заявили, що головним акцентом нового сезону «Танців» буде атмосфера величного балу з яскравими постановками від креативного продюсера цього сезону Олени Коляденко.

Нагадаємо, учасниками популярного танцювального шоу вже стали співачка Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка змінила партнера, український актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова і Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинським танцям, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу «Танці з зірками».

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