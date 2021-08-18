«Зовсім не боляче»: відомий рок-музикант розповів про розлучення
Вокаліст відомої української рок-групи «Фіолет» Сергій Мартинюк, який перехворів коронавірусом, представив кліп свого колективу на пісню «Зовсім не боляче» — він присвячений розлученню музиканта. Відео Матинюк розмістив у своєму Facebook.
У коментарі до кліпу музикант зазначив, що пісня стала своєрідною епітафією історії його відносин.
«Важко сказати, просив я цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі, проте, це та історія, при написанні якої найменше думалося про формати, цільову аудиторію, хітовий потенціал та промо-меседжі», — підкреслив Сергій Мартинюк .
Кліп знято на плівку 8 мм. Він зібрав вже майже 2,5 млн переглядів.
Нагадаємо, режисер останнього кліпу Кузьми розповів про задум музиканта.
Фото: скріншот відео518
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