Зірка Голлівуду Скарлетт Йоханссон народила другу дитину

36-річна актриса Скарлетт Йоханссон стала матір'ю вдруге. У Скарлетт і її чоловіка, коміка Коліна Джоста народився син. Радісну новину Джост розповів в Instagram.

Хлопчику вже придумали ім'я. Новонародженого назвали Космо. Ніяких інших подробиць щасливий батько не повідомив, попросивши проявити повагу до їхнього особистого життя.

Заміж за Коліна Джоста Йоханссон вийшла в 2020 році після трирічного роману. Космо став їх першою спільною дитиною. Крім того, у Йохансон є шестирічна дочка Роуз Дороті від шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

У 2020 році Скарлетт Йоханссон було включено в список найкрасивіших людей у світі за версією американського опитувальника Ranker. Зараз красуня судиться зі студією Disney через обставини з прокатом фільму «Чорна вдова», де Йоханссон зіграла головну роль.

Фото scarlettjohanssonworld/Instagram

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