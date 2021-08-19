20 серпня у Скадовську стартують «Чорноморські Ігри»

З 20-го по 22 серпня в місті Скадовську Херсонської області відбудеться Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль, засновником якого є Микола Баграєв.

Традиційно в рамках фестивалю пройде конкурс юних виконавців. У ньому беруть участь діти від 6 до 16 років. Організатори розглянули понад дві тисячі заявок з різних куточків нашої країни, в тому числі й окупованих територій. Після відбіркових турів до фіналу пройшли 50 виконавців з 18 областей.

Виступи конкурсантів оцінюватиме журі, до якого входять відомі музичні експерти та представники музичних медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олена Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Тарас Тополя (лідер групи «АнтитілА», молодіжний посол UNICEF в Україні), Олена Мозгова (музичний продюсер), Віталій Дроздов (генеральний продюсер «ТАВР Медіа»). Також до оцінки учасників приєднаються відомі артисти.

Підтримати талановитих дітей, поділитися досвідом і подарувати свої виступи приїдуть понад 20 зірок шоу-бізнесу, серед яких NK, DOROFEEVА, Тіна Кароль, TAYANNA, М'ЯТА, MARIETTA, TARABAROVA, Олександр Пономарьов, MONATIK, Макс Барських, Анна Трінчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Оля Цибульська, Артем Пивоваров, групи «Без обмежень», «Антитіла», учасники «Євробачення» — «Go_A». А також Валерія Фурман — володарка Гран-прі «Чорноморських Ігор-2019».

Всі заходи фестивалю є безкоштовними для глядачів та для учасників. Онлайн-трансляція подій «Чорноморських Ігор» буде проходити на фейсбук-сторінці «Таврійські Ігри», на сайтах OBOZREVATEL та TV.UA. Прямі включення та ефіри будуть проходити на каналі М1, а також на хвилі «Наше Радіо».

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