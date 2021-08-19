«Після змагань плакала весь день»: Ольга Харлан про Олімпіаду, заробітки та участь у «Танцях з зірками»

Вже на початку вересня стартує новий сезон популярного проєкту «Танці з зірками» («1+1»). Вийде на паркет і Ольга Харлан — одна з найтитулованіших українських спортсменок, олімпійська чемпіонка, багаторазова призерка з фехтування. Ольга розпочала репетиції відразу після повернення з Олімпіади в Токіо. На жаль, вперше приїхала без медалі…

«Доводиться починати від самих азів»

— Ольга, наскільки несподіваним для вас стала пропозиція взяти участь у танцювальному проєкті?

— Зізнаюся, я чекала цього. Дивилася всі сезони шоу, і мені хотілося стати його учасницею. У дитинстві я займалася бальними танцями, це було ще до фехтування. Танцювати подобалося завжди, хотілося взяти участь в телепроєкті. Але, по-моєму, я до кінця не розуміла всіх труднощів, з якими зіткнемося. Їхала на Олімпіаду в Токіо, просто давши згоду на участь. Зрозуміло, тоді у мене всі думки були зайняті зовсім іншим. Танці — це просто моє постолімпійске життя, яке не залежало від результатів змагань.

— Принаймні, це хороша можливість перемикнутися.

— Знаєте, я просто хочу отримати задоволення від процесу. І насолоджуватися митями, які доведеться пережити. Сказати, що проєкт стане моєю віддушиною, напевно, не можна. Мої цілі та завдання все одно лежать в області спорту. Він для мене залишається на першому місці. А зараз просто перемкнуся. Можу собі дозволити.

— Репетиції вже йдуть повним ходом?

— Так, і це непросто. Тренування практично кожен день. Кажуть, спортсменам набагато легше у цьому проєкті, але це зовсім не так. Танці не пов'язані з фізичними навантаженнями, які у мене були. Тут інакше. У танцях дуже важлива координація, вона у мене є, але я фехтую однією рукою, а тут повинні працювати обидві. Так що моя координація кульгає. Необхідні особливе почуття ритму, музики, контроль своїх емоцій. Але ж я все життя фехтувала в масці, розуміючи, що мого обличчя не видно.

— Що для вас найскладніше?

— Каблуки! Я ніколи не танцювала професійно на підборах. Моє тіло взагалі не для танців, я не маю гарної пластичності. По суті, зараз доводиться починати від самих азів.

— Відомо, що «Танці з зірками» — це не тільки хореографія, а й почуття. Ви готові до відвертості?

— Я ніколи не говорила про свої проблеми, страхи. Думаю, буде складно, але, з іншого боку, це теж досвід, який залишиться зі мною на все життя. До того ж для багатьох людей я відкриюся з абсолютно іншого боку.

— Зараз, під час репетицій, ваш ритм життя змінився?

— Напевно, ні. Я ніколи не дотримувалася дієти, вважаючи, що все це тимчасово. За довгі роки життя у спорті виробився особливий режим. Наприклад, не уявляю свого життя без м'яса. Хоча був момент, коли місяць його не вживала. А потім машинально з'їла млинець з м'ясом, отримавши велике задоволення. Організм сам цього захотів. Тому відпустила свої бажання. Я не ласунка. Іноді, коли захочеться десерту, купую безкалорійне морозиво та заспокоююсь.

«Коханий дав згоду на мою участь у шоу, зрозумівши, що для мене це важливо й цікаво»

— У дитинстві ви кинули танцювальну студію. Чому?

— У Миколаєві ходила до танцювального клубу «Престиж». Займалася з шести до десяти років. Але оплачувати заняття було занадто дорого для моєї сім'ї. Тоді, в дев'яності, в родині були важкі часи. А секція з фехтування виявилася безплатною. Так і почалося моє життя у спорті. До танців не поверталася понад 20 років.

— Кожну зі спортсменок, що брали участь в «Танцях з зірками», відразу ж оцінювали як можливу переможницю.

— Так, але при цьому за весь час перемогла тільки Ліля Подкопаєва. Якщо йдеться про фехтування, то, звичайно, я «заточена» на перемогу. Але в танцях для початку хочу просто увійти в цей світ. Звісно, непогано було б залишитися в шоу до фіналу. Але для мене цей проєкт не стільки про перемогу, скільки про те, як змінюються та прогресують учасники.

— До коментарів суддів готові?

— Працюю з тренерами й розумію, коли мені кажуть, що щось роблю не так. Я прислухаюся, але лише до того, що до діла та щиро.

— Що сказав ваш коханий — італійський шабліст Луїджі Самеле, дізнавшись, що будете брати участь в популярному танцювальному шоу?

— Дуже зрадів. Спочатку. Потім зрозумів, що це за проєкт (сміється). Я дуже спокійна, він, швидше за все, ні, і я його розумію. Але в результаті дав згоду, зрозумівши, що для мене це важливо й цікаво. До того ж Луїджі знав, що я давно хочу потрапити у танцювальне шоу.

— Луїджі приїде підтримати вас на ефірах?

— Сподіваюся. Але він тільки полетів з Києва. Луїджі єдиний, хто фізично був поруч зі мною під час Олімпіади в Токіо. Зрозуміло, що мене підтримувала сім'я, друзі, але всі вони були дуже далеко. Я вдячна Луїджі за те, що він допоміг морально після того, як для мене Олімпіада була закінчена. У той час він сам виступав і ще виграв срібну медаль. Але розумів, що я відчувала після поразки, і не залишав мене ні на секунду.

"Вдячна Луїджі за те, що він допоміг морально після того, як для мене Олімпіада була закінчена», - каже Ольга (фото Instagram)

— Про що ви подумали, прокинувшись наступного ранку після того, як програли?

— Що це був сон і нічний кошмар. Але все виявилося наяву.

— Ви плакали?

— Дуже сильно. Змагання закінчилися вранці, і я проплакала весь день до вечора. І ще на наступний день… Тільки зараз вже не плачу.

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— Для багатьох останній рік став важким випробуванням.

— Знаєте, адже у мене через пандемію не було змагань. І це за півтора року! Мені ставили за вину, мовляв, я весь час просиділа в Італії. Але ми тренувалися, і, якби були змагання, звичайно, не пропустила б їх. Починаючи з серпня минулого року я готувалася до Олімпіади 2020. Ми з Луїджі тренувалися в закритому клубі, де було зовсім небагато людей. Через коронавірус намагалися практично нікуди не ходити. Найбільше боялася захворіти. Особливо напередодні Олімпіади. Слава Богу, цього не сталося.

— Після Олімпіади ви брали в руки шаблю?

— Тільки один раз — для проморолика «Танців».

— Маєте на неї образу?

— Навіщо на неї ображатися? Швидше, на себе. Шабля тут ні до чого. До речі, сиджу зараз вдома, розмовляю з вами й дивлюся на свою ляльку Барбі. Так ось вона — з шаблею.

Ольга Харлан - одна з найтитулованіших українських спортсменок

«Мене розпирала гордість не за себе, а за те, що вперше українка стала прообразом Барбі»

— Пам'ятаєте момент, коли дізналися, що ваш образ буде втілений у ляльці Барбі?

— Це було щось нереальне! Мене розпирала гордість, але не за себе, а за те, що вперше українка стала прообразом Барбі.

— У вас у дитинстві були такі ляльки?

— Тільки одна. Я не могла похвалитися великою кількістю іграшок. У нашій родині траплялося таке, що я навіть не мала, що одягнути. Пам'ятаю, перше, що дозволила собі купити за власні гроші, був CD-плеєр. Я тоді вже їздила на змагання та бачила, що багато хто зі спортсменів слухають музику в навушниках. У той час отримувала зарплату. Плеєр коштував 600 гривень, але тато не дозволяв його купувати, говорив, дорого. Я таки придбала його, але прослужив він недовго, поламався, оскільки був найдешевшим. Не забуду, як сама змогла купити собі одяг. Пішла у мережевий магазин на Хрещатику, моєї обновкою стала футболка за 50 гривень. Але вона здавалася таким брендом, я була абсолютно щаслива. Насправді тільки після того, як я стала заробляти, отримувати якісь призові, моя сім'я змогла вийти з фінансової кризи.

— Зараз, коли ви багато можете собі дозволити, про що мрієте?

— Точно не про бренди. У моєму житті більше спортивних речей, ніж ошатних суконь. Мрію просто подорожувати як туристка. Я була в Парижі десятки разів, але вперше побачила місто, лише коли на вихідні поїхала туди з сестрою.

— До речі, наступна Олімпіада буде у Парижі.

— Я розумію, що до неї три роки. І це всього лише три роки! Чи буду я брати участь? Не готова сказати. Поки націлена на танці та життя з моїм коханим. Ми хочемо просто насолодитися один одним. Можливо, мені потрібен спокій, щоб скучити за фехтуванням, відпустити деякі ситуації та йти далі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що новою учасницею шоу «Танці з зірками» стала колишня підопічна Монатіка, співачка Lida Lee. Вона зізналася, що дивилася всі сезони та виступ в проєкті — її мрія.

Фото в заголовку надано RED BULL CONTENT POOL

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