«Ботокс перестає допомагати»: лікар озвучив невтішний прогноз Аллі Пугачовій

Примадонна російської естради Алла Пугачова днями поділилася в Instagram новою фотографією й помітила, що вже добре видно зморшки під очима.

При цьому співачка повідомила, що сумувати не буде, адже в її будинку багато радості, очевидно натякаючи на двійнят Лізу та Гаррі й дуже уважного і дбайливого чоловіка Максима Галкіна.

«Ось і зморшки вже під очима. Не посміхатися чи зовсім? Як? Якщо радістю сповнений наш Замок. Нехай з'являються. NO PROBLEM!» — написала в Instagram Алла Борисівна.

Шанувальники звичайно ж постаралися підтримати свого кумира й пишуть, що це не зморшки, а промінчики радості.

Водночас медики відзначають, що вік бере своє й приховати ознаки старіння з роками все важче.

Експерт в пластичної хірургії Тимур Нуга оцінив свіжий знімок Примадонни та зазначив, що навіть «уколи краси» тепер не допоможуть зірці у боротьбі зі старінням, пише «ЕГ».

Лікар припустив, що в якийсь момент перестає допомагати ботокс. Адже в результаті тривалого застосування організм до нього звикає і дія препарату вже не має такої сили, як на початку процедур краси.

Фахівці вважають, що тільки перші ін'єкції дають більш виражений ефект.

Пластичний хірург також допустив, що Аллі Борисівні могли поставити імплант або зробити контурну пластику обличчя. Але в цілому — біологічне старіння неможливо зупинити, зазначив лікар.

Між тим, майже ровесниця Пугачової Софія Ротару виглядає відмінно. Це постійно відзначають не тільки шанувальники зірки, а й колеги по цеху.

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