«Мене цікавить лише перемога»: MELOVIN став новим учасником «Танців з зірками»

Вже на початку вересня стартує новий сезон танцювального шоу «Танці з зірками» («1+1»). Триває традиційний челлендж # танціззіркаміchallenge, в якому учасники шоу кидають один одному виклик із запрошенням вийти на паркет і розкривають інтригу щодо своєї участі через цікаві відеоролики.

Нещодавно челлендж прийняла співачка Lida Lee. Вона опублікувала відео, де станцювала танго з таємничим партнером, і кинула виклик співакові MELOVIN. Нарешті артист підтвердив свою участь у шоу відеороликом, в якому отримує дзвінок від абонента на ім'я Танці з Зірками.

— Люблю робити те, чого від мене точно не очікують. «Танці з зірками» стануть чудовим трампліном і виходом зі звичного музичного середовища у щось нове. Якщо когось і цікавить участь заради участі, то мене цікавить саме перемога в шоу, — сказав MELOVIN.

Нагадаємо, учасниками шоу «Танці з зірками» стали співачка Джамала, учасник групи «Танок на майдані Конго» Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай та співачка Lida Lee. Прийняв виклик і українсько-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який став новим суддею шоу. До суддівського складу приєдналися прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма.

Творці проєкту заявили, що головним акцентом нового сезону стане атмосфера величного балу, в яку глядачів занурять яскраві постановки від креативного продюсера цього сезону Олени Коляденко і головного хореографа Олени Шоптенко.

Фото «1+1»

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