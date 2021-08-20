Наречений молодший на 20 років: співачка Азіза, котра колись была популярна, вийшла заміж за італійця

Співачка Азіза, яка раніше визнавалася в романі з відомим актором Олександром Абдуловим, вперше вийшла заміж. Про це повідомляє КП.

Цього року Азізі виповнилося 57 років, а її обранцю італійцеві Олександру Лорте — 37. Закохані розписалися в підмосковному Сергієвому Посаді та відправилися в ресторан.

Азіза постала на церемонії в сяючому білому платті, усипаному стразами, та чалмі. Коли закоханих оголосили чоловіком і дружиною, співачка розплакалася та сказала: «Я щаслива!«

Вона познайомилася з італійцем у 2020 році. Азіза відразу зрозуміла, що він — її доля.

Раніше повідомлялося, що заміж покликали співачку Наталю Могилевську — з цього приводу вона радиться з фоловерами.

Фото: Instagram azizamuhamedova

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