Побили за борги: вдівець Валентини Легкоступової зазнав нападу інваліда під час ток-шоу

На вдівця Валентини Легкоступової Юрія Фірсова у студії Першого каналу напав чоловік. Це вже не перший випадок, коли яхтсмена намагалися побити у прямому ефірі.

Як повідомляє «Стархит», у цей раз нападником виявився колишній будівельник Сергій, який працював у Фірсова у заміському будинку. Чоловік з ходу почав обзивати яхтсмена, а потім, підійшовши впритул, вдарив його по обличчю. Фірсов намагався ухилитися. Відбігши на пристойну відстань, він заявив, що в бійку з інвалідом вступати не має наміру.

Сергій же хоч і ходить з тростиною через хвору ногу, але кілька разів поривався продовжити «поєдинок», щоб вивести на чисту воду колишнього роботодавця. Як виявилося, після смерті батьків Фірсов вирішив перебудувати заміський будинок і найняв Сергія.

Чоловік стверджує, що за роботу йому не заплатили, хоча повинні були близько 1500 доларів. При цьому Юрій постійно споював працівників і на особистому прикладі демонстрував, як потрібно пити спиртне. Сергій поскаржився, що роботодавець спочатку споював його, а потім хотів здати поліції.

За словами самого Фірсова, він справно платив сусідові обумовлену суму і навіть виділяв гроші на алкоголь, оскільки Сергій не працює без спиртного.

Слова Сергія про те, що його Фірсов знайомив з Легкоступовою, яхтсмен спростував і заявив, що цього Сергія не бачив близько 17 років. Він також дуже здивувався, що чоловіка запросили у програму, в якій Фірсов збирався розповісти, як переживає трагедію.

Нагадаємо, після загибелі Валентини Легкоступової з'явилася інформація, що співачка могла бути зґвалтована перед смертю. Також стали відомі деякі подробиці життя колишнього подружжя, зокрема, те, що Фірсов схиляв Легкоступову до групового сексу.

349

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter