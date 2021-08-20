«Співає прокуреним голосом»: Андрій Разін назвав справжню причину того, що Алла Пугачова пішла зі сцени

Продюсер групи «Ласковый май» Андрій Разін, який відкопав у архівах фотографії 80-х років і показав, як молода Алла Пугачова фарбувала губи, заявив, що Примадонна пішла зі сцени, оскільки «прокурила» голос.

У Instagram він виклав фото Алли Борисівни з цигаркою, а також соліста «Ласкового мая» Юрія Шатунова, який також палив.

«Завжди вважав, що люди, які курять, гроблять своє здоров'я. Особисто я не зробив жодної затяжки у житті. Алла Борисівна Пугачова пішла з шоу-бізнесу саме тому, що вона курить з сімдесятих років, тому її голос змінився до невпізнання. Юра Шатунов курить з шести років. Він — єдиний в групі «Ласковый май», кому дозволялося курити. Решта солістів ніколи не курила «, — стверджує Разін.

Раніше Разін розповідав, що його обраницею стала українка Ольга з Краматорська, яка молодша за 57-річного продюсера на 22 роки.

Фото Андрія Разіна із соціальних мереж.

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