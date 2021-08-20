26.62 / 26.81 31.00 / 31.35
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Співає прокуреним голосом»: Андрій Разін назвав справжню причину того, що Алла Пугачова пішла зі сцени

15:38 20 серпня 2021
Андрій Разін

Продюсер групи «Ласковый май» Андрій Разін, який відкопав у архівах фотографії 80-х років і показав, як молода Алла Пугачова фарбувала губи, заявив, що Примадонна пішла зі сцени, оскільки «прокурила» голос.

У Instagram він виклав фото Алли Борисівни з цигаркою, а також соліста «Ласкового мая» Юрія Шатунова, який також палив.

«Завжди вважав, що люди, які курять, гроблять своє здоров'я. Особисто я не зробив жодної затяжки у житті. Алла Борисівна Пугачова пішла з шоу-бізнесу саме тому, що вона курить з сімдесятих років, тому її голос змінився до невпізнання. Юра Шатунов курить з шести років. Він — єдиний в групі «Ласковый май», кому дозволялося курити. Решта солістів ніколи не курила «, — стверджує Разін.

Раніше Разін розповідав, що його обраницею стала українка Ольга з Краматорська, яка молодша за 57-річного продюсера на 22 роки.

Фото Андрія Разіна із соціальних мереж.

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Суббсидія

З «рейдами» приходити не будуть: стало відомо, як буде працювати нова система перевірки отримувачів субсидій

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

медузи

«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.