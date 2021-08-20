Рекордна кількість учасників і зірок шоу-бізнесу: в Скадовську стартували «Чорноморські Ігри»

20 серпня у Скадовську стартував наймасштабніший в Україні Дитячий міжнародний фестиваль «Чорноморські Ігри». За три дні свята музики на березі Чорного моря на високотехнологічну сцену вийдуть 50 юних артистів і зірки шоу-бізнесу.

Як підкреслив засновник фестивалю Микола Баграєв, цього року рекордна кількість конкурсантів і зірок шоу-бізнесу. Причому всі вони приїхали підтримати артистів-початківців безплатно.

«Цей фестиваль ми готували два роки. Минулого року через карантин ми не проводили „Чорноморські Ігри“, але підготовчий цикл не зупинявся. Ми отримали дві тисячі заявок від конкурсантів. Це рекорд в історії фестивалю, що нас дуже радує. Діти шалено талановиті. Думаю, журі буде непросто вибрати переможця», — сказав Баграєв.

Микола Баграєв

Він зазначив, що цього року зробили нову сценографію та привезли у Скадовськ усі найкращі технології, які існують на сьогодні.

— Це найкращі компанії, які займаються сценою, світлом, звуком. Особливо важливо, та ми пишаємося тим, що «Чорноморські Ігри» включені в програму святкування Дня Незалежності України. У нас є спеціальні святкові номери, — підкреслив Баграєв. — Дуже радує, що цьогоріч підтримати конкурсантів приїхала рекордна кількість зірок шоу-бізнесу. 10−15 років тому вони самі були учасниками «Чорноморських Ігор», займали призові місця. І зараз вони вийдуть на одну сцену з юними талантами. Мені здається, це дуже серйозний мотиватор.

— Фестиваль вперше проходить в умовах карантину, що довелося змінити в його організації?

— Херсонська область знаходиться в «зеленій зоні». Проте ми максимально передбачили можливі ризики та вжили заходів. Прямо біля сцени побудували фестивальне містечко, обмежили пересування учасників і членів оргкомітету. Кожен день проходять майстер-класи, дискусійні клуби. Тому на фестивалі проводиться тестування учасників.

Наше завдання — мотивувати дітей так, щоб вони виїхали зі Скадовська з розумінням професії артиста. Тут вони отримують практику, знання, досвід. Цього року ми залучили дітей до роботи пресцентру, де вони можуть застосувати свої навички.

— Чому саме Скадовськ багато років тому вибрали місцем для проведення фестивалю?

— Це велике дитяче місто-курорт, єдине таке в Україні. Тут дуже багато дитячих таборів, санаторіїв, будинків відпочинку. У 1998 році, коли проводили чергові «Таврійські Ігри», вирішили, що треба ще стимулювати й підтримувати дітей. І відтоді ми тут зустрічаємося, і сподіваюся, ще багато років будемо зустрічатися, розвивати дитячу творчість. Хтось же повинен цим займатися. Ми, напевно, єдиний некомерційний дитячий фестиваль, на якому все відбувається абсолютно безкоштовно: для учасників і глядачів. І ми максимально залучаємо кошти, щоб маленький артист відчував себе на великій сцені справжнім професіоналом. Для нас це принципово.

— І зірки шоу-бізнесу виступають безплатно?

— Ми забезпечуємо технічний райдер, логістику, але гонорар за виступи артисти не отримують. За що їм величезне спасибі! І вони не просто виступають, а зустрічаються з дітьми, проводять майстер-класи, творчі зустрічі, презентують свої нові пісні й програми.

— Як «Чорноморські Ігри» впливають на сам Скадовськ, його інфраструктуру?

— Однозначно можу сказати, що фестиваль стимулює розвиток курортної інфраструктури. Якщо хтось пам'ятає перші фестивалі, набережна була абсолютно іншою. Місцева влада та підприємці розуміють це й чекають на фестиваль, готуються, тому що для них це певна стаття доходів. Глядачі їдуть з різних куточків України, щоб подивитися виступи найпопулярніших артистів. І всі хочуть жити й відпочивати у комфортних умовах. Ми бачимо, що за останні роки у Скадовську з'явилися комфортні мініготелі, нові заклади, фудкорти, поліпшується набережна, що не може не приваблювати туристів.

— Вам вдається під час фестивалю відпочити, які ваші улюблені місця тут?

— Я дуже люблю весь Скадовськ, але відпочивати тут точно не виходить. Працює велика команда, багато завдань. Нам хочеться зробити все можливе, щоб було максимально комфортно конкурсантам, зіркам шоу-бізнесу та глядачам.

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