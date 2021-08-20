«Я тебе зловив»: MONATIK носив Надю Дорофєєву на руках у Скадовську

20 серпня у Скадовську стартували «Чорноморські Ігри». Одними з перших на концертному майданчику з'явилися популярні артисти MONATIK і DOROFEEVA. Подивитися на їхню репетицію зібралися вдень багато відпочивальників Скадовська, намагаючись пробратися на майданчик в надії отримати омріяний автограф.

Діти буквально обліпили своїх улюбленців та приготувати для них сюрпризи. Адже для багатьох це чи не єдина можливість побачити виступи кумирів і поспілкуватися з ними, адже всі заходи фестивалю — абсолютно безплатні.

Надзвичайна атмосфера свята до душі й самим артистам — за лаштунками вони бешкетували, не приховуючи своїх емоцій.

Побачивши Надю, Діма Монатік на радощах підхопив її на руки та відніс у пресрум.

«Я зловив тебе», — куражився MONATIK, звеселяючи оточуючих.

Пізніше артист потішив і гостей готелю, в якому зупинився в Скадовську. Хореографію для виступу він репетирував біля басейну.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», засновник фестивалю Микола Баграєв розкрив секрети проведення «Чорноморських Ігор-2021» та повідомив, що очікується потужний десант знаменитостей. Підтримати юних виконавців приїдуть зіркові випускники «Чорноморських Ігор», які займали свого часу на конкурсі призові місця — DOROFEEVA (Надя Дорофєєва), NK (Настя Каменських), Тіна Кароль, М'ЯТА, MARIETTA, Валерія Фурман, а також TARABAROVA (Світлана Тарабарова), Олександр Пономарьов, MОNATIK (Дмитро Монатік), Макс Барських, Анна Трінчер, DANTES (Володимир Дантес), NIKITA LOMAKIN (Нікіта Ломакін), Артем Пивоваров, Оля Цибульська, групи «Без Обмежень», «Антитіла» та учасники «Євробачення» — «Go_A».

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