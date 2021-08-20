«Софія не побоялася приїхати?»: Виступ Ротару на російській «Новій хвилі» здивувала фанатів

Легендарну українську співачку Софію Ротару назвали головною зіркою фестивалю «Нова хвиля» в російському Сочі. Відповідні коментарі з'явилися в Instagram фестивалю.

Справедливості заради, судячи з відгуків, Ротару затьмарив співак з Казахстану Дімаш Кудайберген.

«Дімаш, звичайно, дав жару», «Дімаш всіх порвав», «Найефектніший Дімаш», — пишуть фани.

Що стосується української зірки, яка вийшла на сцену в плісированій сукні перлового кольору в підлогу, яке ефектно майорло на вітрі, її поява також викликала ажіотаж.

Особливо фоловери побоювалися, що на батьківщині Ротару чекають, можливо, «репресії».

Нагадаємо, вже 24 серпня Ротару повинна виступити на головному святковому концерті до Дня Незалежності України в Києві, підготовка якого затьмарилася скандалом.

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