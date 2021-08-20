26.61 / 26.81 30.98 / 31.37
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Софія не побоялася приїхати?»: Виступ Ротару на російській «Новій хвилі» здивувала фанатів

21:28 20 серпня 2021
«Софія не побоялася приїхати?»: Виступ Ротару на російській «Новій хвилі» здивувала фанатів

Легендарну українську співачку Софію Ротару назвали головною зіркою фестивалю «Нова хвиля» в російському Сочі. Відповідні коментарі з'явилися в Instagram фестивалю.

Справедливості заради, судячи з відгуків, Ротару затьмарив співак з Казахстану Дімаш Кудайберген.

«Дімаш, звичайно, дав жару», «Дімаш всіх порвав», «Найефектніший Дімаш», — пишуть фани.

Читайте також: «Невдячний» Київ: українці накинулися з докорами на Софію Ротару після запису концерту «Кварталу 95»

Що стосується української зірки, яка вийшла на сцену в плісированій сукні перлового кольору в підлогу, яке ефектно майорло на вітрі, її поява також викликала ажіотаж.

Особливо фоловери побоювалися, що на батьківщині Ротару чекають, можливо, «репресії».

Нагадаємо, вже 24 серпня Ротару повинна виступити на головному святковому концерті до Дня Незалежності України в Києві, підготовка якого затьмарилася скандалом.

526

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Юрій Горбунов

З новонародженим сином на руках: Горбунов розчулив мережу

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.