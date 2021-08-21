Ані Лорак несподівано вирішила заспівати українською

Ані Лорак після концерту в Україні тепер вирішила повернутися ще і до українських пісень. Восени співачка випустить новий альбом, в якому буде пісня українською мовою. Про своє рішення Лорак повідомила, виступаючи в Росії. Відео наводить Telegram-канал «Культурная прачечная».

«На українській мові рідній… У музики, як відомо, немає національності», — заявила з цього приводу Кароліна.

Своїми планами Лорак поділилася в Сочі, де виступала на фестивалі «Нова хвиля»

Лорак свою кар'єру співачки починала з українських пісень. Шостий і сьомий записаний альбоми (2000 і 2004 рік) були повністю українськими. У 2006 році Лорак розірвала контракт з продюсером Юрієм Фальосою і стала працювати з Костянтином Меладзе, після чого стався різкий поворот в сторону пісень російською та роботи на російську аудиторію.

Сім років Лорак не з'являлася з сольними концертами в Україні. Виступ в Одесі в 2014 році погрожували зірвати місцеві активісти через співпрацю співачки з російським шоу-бізнесом. Проте концерт співачка все ж таки дала, а потім взяла тривалу паузу і з новим шоу приїхала лише в серпні 2021-го.

У нинішньому році Лорак спровокувала скандал в російській і українській музичній тусовці. Співачка різко висловилася з приводу своєї колишньої співпраці з продюсером Костянтином Меладзе. Нібито продюсер висував неприйнятні вимоги, обіцяючи просування в кар'єрі. Пізніше Кароліна намагалася дезавуювати скандал, заявивши, що мала на увазі зовсім не те, про що всі подумали. Проте, інші артисти теж встигли поділитися неприємними спогадами про часи роботи з Меладзе.

Фото anilorak / Instagram

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