«Зломовчання»: Мішина в сльозах заговорила про важливе

Колишня «Холостячка», а нині суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина продемонструвала, що вона до всіх інших достоїнств ще й серйозна драматична актриса. У грудні 2021 року на екрани вийде українсько-хорватський серіал, де Ксенія зіграє головну роль — киянки, юну родичку якої викрала злочинна група і вивезла за кордон. В Instagram Мішина показала трейлер серіалу.

Українському глядачеві серіал покажуть під назвою «Зломовчання». На ТБ в Хорватії він вийде під назвою Šutnja («Мовчання»). Кіносага заснована на реальних подіях, в основу покладено журналістське розслідування Драго Хедлі про сексуальне рабство в країнах Європи і книга того ж журналіста «Вибіркове мовчання». Історія, що стала основою для серіалу, свого часу спровокувала скандал в Хорватії. Топ-чиновники були змушені піти у відставку.

Раніше Ксенія Мішина відверто розповіла про складнощі, з якими зіткнулася під час роботи над ще одним серіалом — детективною мелодрамою «Клятва лікаря».

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