Не покликали на «Нову хвилю»? Корольова жорстко висловилася про свою роль в індустрії

Відома російська співачка Наталка Корольова, яку нещодавно запідозрили у брехні, опублікувала пост в Instagram, в якому висловилася про свою роль в шоу-бізнесі. Вона заявила, що для неї самої ідеальною формою існування в індустрії є кішка, яка гуляє сама по собі.

«За більш ніж 30 років перебування в шоу індустрії я для себе вивела найбільш ідеальну форму існування — кішка, яка гуляє сама по собі: де хоче, з ким хоче і як хоче! І головне — ніколи нічого не сприймати всерйоз!!! Мяу!!!» — написала вона.

Шанувальники артистки припустили, що цей пост є реакцією на те, що її не покликали на пісенний конкурс «Нова хвиля». Інші ж з цим не згодні і вважають, що Корольова сама не поїхала на цей конкурс, так як він вже не престижний і не цікавить співачку.

Як писали «ФАКТИ», раніше відому українську співачку Софію Ротару назвали головною зіркою фестивалю «Нова хвиля» в російському Сочі.

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