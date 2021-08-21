«Жодного куплета не співав»: Меладзе поділився фото з концерту в Києві і нарвався на критику

Російський співак Валерій Меладзе в цьому році перервав тривалу паузу і приїхав з концертом до Києва. Незважаючи на протести, Меладзе все ж виступив на фестивалі Atlas Weekend. Концертом не всі залишилися задоволені — є ті, хто вважає, що Меладзе співав мало і зловживав допомогою глядачів.

Похвалившись в Instagram фотографіями з концерту, Меладзе довелося почути неприємне про себе. «Всі куплети проспівав натовп на фестивалі», — кажуть гості шоу.

Аматорські відео з концерту говорять про те, що Меладзе дійсно періодично перенаправляв мікрофон в сторону публіки, щоб та підспівувала улюбленим хітам. Швидше за все, саме це і не сподобалося тим, хто розраховував, що артист повністю віддасться своїй роботі.

Громадські організації України закликали організаторів Atlas Weekend скасувати виступ Меладзе після того, як співак з'їздив в Білорусь і виступав на концертах на запрошення родини Олександра Лукашенка.

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