Каті Осадчій знайшли заміну в «Світському жітті»: хто замість молодої мами

Телеведучій Каті Осадчій, яка днями народила сина, знайшли тимчасову заміну в програмі «Світське життя» — в новому випуску роль ведучої дісталася солістці групи KAZKA Олександрі Зарицької.

У Instagram-stories програми опублікували кадри «проби пера» Олександри — в новому статусі вона побувала на фестивалі художніх промислів «Еtніка», де брала інтерв'ю у колег по шоу-бізу — у співачки Ольги Горбачової та солістки групи Go_A Катерини Павленко, а також дзюдоїстки Дар'ї Білодід.

З Дариною Білодід

Примітно, що в кадрі співачка з'явилася в кокетливому головному уборі, очевидно, щоб не порушувати традиції програми.

Очевидно, що замінювати Катю Осадчу Олександрі доведеться недовго, адже скоро вона повинна вийти на паркет танцювального шоу «Танці з зірками». До речі, на шоу вона спровокувала перший скандал, вирішивши змінити партнера.

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