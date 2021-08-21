«Бомбезний настрій»: Винник поділився гарячим відео з Одеси

Відомий український співак Олег Винник, який нещодавно розкрив свою таємну пристрасть, поділився в Instagram відео свого виступу в Одесі.

«Одесо, як же було гаряче! Щасливий бачити вас такими вільними і запальними!» — написав він.

Шанувальники артиста захоплюються його виступом. Багато пишуть, що особисто були присутні на цьому концерті.

Як писали «ФАКТИ», 31 липня Олег Винник відсвяткував день народження. Йому виповнилося 48 років. Зі святом співака в Instagram привітали Оля Полякова, Сергій Нейчев, Діляра Дідарова, Вікторія Панова, Ольга Цибульська, Ольга Безсонова, Галина Куришко та інші відомі люди.

Також раніше Винник надихнув шанувальників анонсом своєї участі в ефірі святкового шоу «З днем народження, Україно!» 24 серпня на ТРК «Україна».

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