Багатодітність втомила: Анатолій Анатоліч розсмішив відео про будні «молодого батька»

Телеведучий Анатолій Анатоліч, у якого 20 липня народився син Ніл, записав несподіване відео, показавши реальні будні молодого тата.

«Будні тата — це не тільки красиві фоточки. Зворотний бік любові», — прокоментував він кадри, на яких його з двох сторін смикають старші дочки Лола і Аліса в той час, як він тримає на руках сина Нілу.

Самому йому вдавалося при цьому утримувати на обличчі абсолютно серйозний і навіть грізний вираз.

У підписі до відео він запропонував молодим татам встановити на телефон новий рингтон з дитячими вигуками «Тато, ну будь ласка!».

У коментарях фоловери і підтримали, і посміялися над проблемами телеведучого.

«Коли в будинку маленька дитина, у чоловіків відразу стає багато роботи на роботі. Звідси і зліт в кар'єрі», — пожартувала така собі Алла Михайлова.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч присвятив новонародженому сину Нілу тату — на додаток до тих, які присвячені дочкам.

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