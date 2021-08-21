Багатодітність втомила: Анатолій Анатоліч розсмішив відео про будні «молодого батька»
Телеведучий Анатолій Анатоліч, у якого 20 липня народився син Ніл, записав несподіване відео, показавши реальні будні молодого тата.
«Будні тата — це не тільки красиві фоточки. Зворотний бік любові», — прокоментував він кадри, на яких його з двох сторін смикають старші дочки Лола і Аліса в той час, як він тримає на руках сина Нілу.
Самому йому вдавалося при цьому утримувати на обличчі абсолютно серйозний і навіть грізний вираз.
У підписі до відео він запропонував молодим татам встановити на телефон новий рингтон з дитячими вигуками «Тато, ну будь ласка!».
У коментарях фоловери і підтримали, і посміялися над проблемами телеведучого.
«Коли в будинку маленька дитина, у чоловіків відразу стає багато роботи на роботі. Звідси і зліт в кар'єрі», — пожартувала така собі Алла Михайлова.
Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч присвятив новонародженому сину Нілу тату — на додаток до тих, які присвячені дочкам.192
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