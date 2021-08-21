«Я так втомилася»: Могилевська розповіла про муки схуднення

Відома українська співачка Наталія Могилевська не раз хвалилася своїми новими формами, які стали результатом її схуднення на спір.

Але, як виявилося, у цього процесу є не тільки приємні сторони, поскаржилася знаменитість в Instagram-відео.

«Я настільки втомилася … Навколо кавуни, дині, ягоди, а мені всього цього не можна. Мені не можна ніяких вуглеводів. Я так втомилася їсти цю траву — руколу, помідори, все інше», — зізналася Наталя.

Доходило до того, що вона дзвонила дієтологам з проханням дозволити з'їсти їй жменю ягід. Але щоб схуднути за короткий час, їй слід ретельно дотримуватися всіх правил.

«Чесно — до сліз», — зізналася Могилевська, попросивши про підтримку.

Цікаво, що їй тут же процитували слова з її ж пісні: «Полюби меня такой, какая я есть».

Нагадаємо, навіть без «остаточного» схуднення співачка отримує пропозиції руки і серця, запевняючи проте, що її серце вже зайняте.

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