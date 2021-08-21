«Спасибі, що не втомлюєшся робити сюрпризи»: Осадча показала, як Горбунов зустрів її з пологового будинку

Телеведуча Катя Осадча, яка народила напередодні третього сина, вже повернулася додому, похвалившись в Instagram, як її зустрічали домашні — чоловік Юрій Горбунов та їх син Іван.

Актор ретельно підготувався до радісної події, прикрасивши двір і хвіртку різнокольоровими повітряними кулями.

Побачивши це, молода мама назвала чоловіка вигадником і подякувала за те, що він не втомлюється радувати її сюрпризами.

Судячи з опублікованого фото в stories, татко не забув і про коляску для дитини. За словами Осадчої, ексклюзивне право катати малюка в ній вже «забронював» Іван.

До слова, він схилився до коляски так низько, що обличчя хлопчика знову виявилося неможливо розгледіти.

Нагадаємо, на час відсутності Каті в програмі «Світське життя» її замінить солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

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