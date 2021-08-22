«Який красень»: Білик похвалилася молодшим сином

Молодшому синові української співачки Ірини Білик Тебрізу поки лише п'ять років, але він вже прекрасно тримається перед камерою і навіть почав заробляти на рекламі.

Нове фото хлопчика співачка зробила в дитячій фотостудії, запостивши його в свій Instagram. Примітно, що мама і син вибрали для зйомки схожі спортивні костюми — толстовки і бриджі.

«Непомітно росте мій cинок. А скоро і в школу…», — написала вона, поставивши фоловерам риторичне запитання, чи буде ще локдаун.

У коментарях фоловери, серед яких режисер Оксана Байрак, співачка Марійка Бурмака та хореограф Дмитро Коляденко, висловили мамі своє захоплення.

Нагадаємо, в квітні Ірина Білик оголосила про розлучення з п'ятим чоловіком, батьком Табріза — Асланом Ахмадовим.

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